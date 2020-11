In giro su auto non assicurata e a mezzanotte: 23enne sanzionato e denunciato

I carabinieri, nella notte fra sabato e domenica, hanno concretizzato la “guerra” contro chi se ne frega del coronavirus e del rispetto delle prescrizioni del Dpcm. Dodici, nel giro di mezz’ora, le sanzioni elevate (da 400 euro a cranio) e c’è scappata pure una denuncia alla Procura della Repubblica.

In piazza Marconi è stato fermato e controllato – era mezzanotte, fra sabato e ieri, - un ventitreenne. Non aveva l’assicurazione sull’auto ed è stato sanzionato, ma non aveva neanche un valido motivo per stare in giro dopo le ore 22.

Mentre i militari dell’Arma elevavano le due sanzioni (quella per l'auto senza assicurazione e quella per violazione delle prescrizioni anti-Covid), il giovane ha perso le staffe ed ha – stando all’accusa – iniziato a minacciare i carabinieri. Per questo motivo è stato, dunque, denunciato, in stato di libertà, per minacce a pubblico ufficiale.