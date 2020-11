Nuovo Dpcm e il dubbio sulla zona di rischio, i titolari dei bar: "Viviamo nell'incertezza"

Nell'attesa dell'entrata in vigore del nuovo Dpcm del premier Conte e dell'assegnazione della zona di rischio per la Sicilia, cresce l'ansia - ma anche l'allarme - fra i titolari dei bar del centro di Agrigento. L’intero territorio regionale, con ordinanza del ministero della Salute, dovrebbe essere dichiarata zona “arancione”, ovvero scenario di elevata gravità ad alto rischio.

Coronavirus, Sicilia verso la zona "arancione" e lo stop agli spostamenti tra Comuni

„ Coronavirus, Sicilia verso la zona "arancione" e lo stop agli spostamenti tra Comuni

Da zona “arancione” a zona “gialla”, che indica il livello di allerta minore, ci sono sostanziali differenze, sia per i cittadini, con le limitazioni negli spostamenti tra comuni diversi, che per i titolari di bar, ristoranti e pizzerie. Esercenti che in caso di zona “arancione” dovranno abbassare le saracinesche fino al prossimo 3 dicembre e che potranno lavorare solo con l’asporto e le consegne a domicilio.

All'orario di chiusura di oggi, ore 18, ai titolari degli esercizi commerciali non era ancora arrivata nessuna comunicazione. AgrigentoNotizie ha incontrato i proprietari di due locali del centro città. Quest’ultimi si sono detti rammaricati sulla situazione di incertezza. “Il domani sarà un punto interrogativo – ha detto Gerlando Sodano – speriamo di rimanere aperti”.

I dubbi sulle riaperture di domani hanno anche indotto molti titolari di bar e pasticcerie a frenare le attività di laboratorio previste per il giorno successivo. “Dobbiamo organizzare la colazione per domani – spiega, ai microfoni di AgrigentoNotizie, Luca Dalli Cardillo – i cornetti stanno lievitando e non sappiamo ancora se domattina dobbiamo mangiarli noi oppure darli ai clienti”.