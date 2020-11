Assembramenti, mascherine e spostamenti: altre 19 multe per violazioni al Dpcm anti Covid

Ci sono ancora - e non sono pochi - degli agrigentini che fanno fatica ad accettare che devono correttamente indossare la mascherina e che devono, categoricamente, mantenere le distanze sociali. Durante l'ultimo week end sono state elevate 17 sanzioni ad altrettante persone e due ad attività commerciali. Sono proseguiti infatti - secondo quanto ha reso noto la Prefettura di Agrigento, con a capo il prefetto Maria Rita Cocciufa, - i servizi di vigilanza e controllo per far rispettare l'ultimo Dpcm e la successiva ordinanza del ministero della Salute.

Polizia, carabinieri e Guardia di finanza - venerdì, sabato e domenica - hanno concentrato l'attenzione su quelle zona della provincia dove vigono precisi divieti di assembramento. Divieti imposti con ordinanze sindacali. Unico e solo l'obiettivo portato avanti: verificare il corretto uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale per fare in modo che, concretamente, si provi a frenare il contagio da coronavirus.

Attenzione anche agli esercizi pubblici naturalmente e allo spostamento fra Comuni diversi. Durante la tre giorni, le forze dell'ordine hanno controllato, dunque, 1.664 persone ed elevato 17 sanzioni e hanno verificato il rispetto delle prescrizioni anti Covid anche in 543 attività commerciali, facendo scattare sanzioni pecuniarie solo in due casi.