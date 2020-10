Coronavirus e controlli sulla movida: in campo anche i vigili urbani

A partire dal pomeriggio, fra via Atenea, via Pirandello e piazza San Francesco: tipiche location della movida cittadina, ci saranno anche i vigili urbani. A dare disposizione alla polizia municipale è stato il sindaco Franco Micciché. E dal pomeriggio, con inizio alle ore 18 e fino a mezzanotte per la precisione, ci saranno anche gli agenti della polizia locale.

"Lo scopo dell’intervento è quello rafforzare l’impegno delle altre forze dell’ordine, a cui va la massima gratitudine, contribuendo al contrasto delle violazioni delle norme anti contagio da coronavirus e far evidenziare la presenza e l’impegno dell’amministrazione comunale in questa situazione di emergenza sanitaria" - ha reso noto il neo primo cittadino - . La polizia municipale di Agrigento concentrerà i controlli anche nelle altre zone del centro urbano.