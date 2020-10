Coronavirus, contagiato dipendente del Libero consorzio: chiusi gli uffici di via Acrone

Il coronavirus è arrivato al Libero consorzio comunale di Agrigento. Uno dei dipendenti della sede distaccata di via Acrone è risultato, infatti, positivo al Covid-19. Gli uffici di via Acrone sono stati, temporaneamente, chiusi. E così resteranno oggi e domani, fino a quando, di fatto, non verrà eseguita - è il protocollo sanitario ad imporlo - la sanificazione dei locali e dei percorsi.

L'Asp di Agrigento sta già tracciando i contatti diretti del dipendente dell'ex Provincia regionale di Agrigento e della moglie, anche lei risultata positiva al coronavirus. Stando a quanto trapela dall'ex Provincia regionale, i lavoratori della sede di via Acrone non sarebbero stati messi in quarantena perché il dipendente contagiato lavorava in smart working.

I due nuovi casi, per la città di Agrigento, erano stati resi noti ieri sera dal sindaco uscente Lillo Firetto che facendo il punto sull'emergenza sanitaria ha quantificato in complessivi 15 i contagiati agrigentini. Sia marito che moglie sono asintomatici e sono, naturalmente, in isolamento domiciliare.