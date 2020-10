Seconda ondata di contagi da Covid-19, ecco i paesi dove il virus non è mai arrivato o si è già estinto

Sono 7 su 43 i Comuni agrigentini - stando al bollettino fornito dall'Asp ieri sera - che sono ancora Covid-free. Tre di questi paesi, in realtà, hanno già avuto dei casi di Covid-19, ma i pazienti sono già tutti guariti. Per due dei paesi, sempre dove c'erano già stati casi, si vocifera - anche in maniera istituzionale - di nuovi positivi al coronavirus. E si attende soltanto la conferma, con referto del tampone, da parte dell'Asp.

Non compaiono nell'elenco dei dati di sorveglianza epidemiologica - sono completamente assenti perché non hanno avuto nessun contagio in quella che è stata etichettata come la "seconda ondata" - i Comuni di Santo Stefano Quisquina, Montevago e Villafranca Sicula. L'ultimissimo, in ordine di tempo, ad esser fuoriuscito da questo elenco di paesi totalmente Covid-free è stato, ieri, Comitini dove è stato, appunto, riscontrato un positivo.

Tutto può cambiare da un giorno all'altro naturalmente. Ma, almeno fino alla tardissima serata di ieri, Santo Stefano Quisquina non aveva nessun caso, così come Montevago e Villafranca Sicula. Non hanno positivi - ma nel recente passato ce l'hanno avuti - neanche Burgio, che ha avuto 2 guarigioni, e San Biagio Platani che ha avuto 1 guarito.

Non hanno casi sul bollettino dell'azienda sanitaria provinciale, ma i sindaci di Realmonte e Siculiana - rispettivamente Sabrina Lattuca e Peppe Zambito - sono in attesa di comunicazioni ufficiali per 5 casi a Realmonte e 2 a Siculiana.