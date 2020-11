Coronavirus e chiusura scuole, il sindaco: “Situazione sostenibile, vedremo nei prossimi giorni”

“Stiamo in allerta, giornalmente sono in contatto con l’Asp e i dirigenti scolastici e vedremo nei prossimi giorni quali decisioni bisogna prendere rispettando le misure previste dai governi, nazionale e regionale”. Così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, ha risposto il sindaco della città dei Templi, Franco Miccichè, alla nostra domanda su una eventuale chiusura delle scuole per emergenza Covid.

Coronavirus, il bollettino dell'Asp: ancora 81 positivi, 10 ricoveri in poche ore e ansia per Canicattì e Licata

Sulla diffusione del virus in città il sindaco Miccichè ha detto: “Al momento, la situazione non è drammatica, è contenuta. Agrigento – ha aggiunto Miccichè – tiene rispetto ad altri centri della provincia perché abbiamo casi sporadici e non abbiamo veri e propri focolai”. Per quanto riguarda invece la situazione interna agli edifici scolastici il sindaco di Agrigento, ha precisato: "Abbiamo qualche caso e non in tutte le scuole. Per adesso la situazione delle scuole è sostenibile, vedremo come andrà nei prossimi giorni. I dirigenti scolastici sono attenti – ha aggiunto il primo cittadino – nel far rispettare le regole. Devo dire che la scuola è uno dei luoghi dove le regole vengono fatte rispettare, la paura è fuori dalle scuole quando si creano gli assembramenti”.