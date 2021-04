Coronavirus, il bollettino dell'Asp: ancora una vittima, 7 ricoverati e 73 positivi

Una nuova vittima a Porto Empedocle, che arriva a quota 7 decessi da quando è scoppiata la pandemia (mentre a livello provinciale si è giunti a 199), ma anche 7 nuovi ricoveri e 73 positivi al Covid-19. Sono questi alcuni dei numeri che compongono il report dei dati di sorveglianza sanitaria diramato stanotte dall'Asp. Ma ci sono stati anche ben 141 guariti.

Ospedali sotto pressione

Gli agrigentini in ospedale sono complessivamente 80 (-2 rispetto il giorno prima). Di questi, 67 sono in degenza ordinaria/subintensiva. Ben 41 sono ricoverati al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, 15 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera; 11 al "Giovanni Paolo II" di Sciacca. I ricoveri in Terapia intensiva sono passati da 13 a 12, mentre nelle strutture lowcare, allo Sciacca Covid hotel per la precisione, c'è un solo contagiato. Negli ospedali agrigentini ci sono anche 6 non residenti in provincia ricoverati, un dato che non è ricompreso nel totale degli 80 ospedalizzati.

L'andamento

Agrigento - secondo il bollettino dell'Asp - risulta avere 153 contagiati; Alessandria della Rocca: 5; Aragona: 4; Bivona: 16; Burgio: 4; Calamonaci: 7; Caltabellotta: 6; Camastra: 1; Cammarata: 12; Campobello di Licata: 50; Canicattì: 289; Casteltermini: 17; Castrofilippo: 19; Cattolica Eraclea: 62; Cianciana: 1; Comitini: 11; Favara: 179; Grotte: 10; Joppolo Giancaxio: 0; Licata: 123; Lucca Sicula: 0; Menfi: 11; Montallegro: 30; Montevago: 7; Naro: 3; Palma di Montechiaro: 155; Porto Empedocle: 47; Racalmuto: 6; Raffadali: 77; Ravanusa: 62; Realmonte: 5; Ribera: 156; Sambuca di Sicilia: 25; San Biagio Platani: 12; San Giovanni Gemini: 12; Sant'Angelo Muxaro: 11; Santa Elisabetta: 2; Santa Margherita di Belìce: 29; Santo Stefano Quisquina: 2; Sciacca: 82; Siculiana: 14 e Villafranca Sicula: 2.