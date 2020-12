Ancora un aperitivo in riva al mare, la polizia a fatica disperde gli assembramenti

Esattamente come il 31 ottobre scorso. Quasi come se - in occasione dell'avvio delle festività natalizie -, il Coronavirus avesse smesso, d'improvviso, d'esistere e di provocare contagi e, purtroppo, anche decessi. Centinaia e centinaia di giovanissimi, ma non soltanto, hanno affollato, questo pomeriggio, il viale Delle Dune, a San Leone, e gli interni di un locale della movida. Assembramenti su assembramenti. Ed è dovuta, ancora una volta, intervenire la polizia di Stato per disperdere quella folla e per provare a contenere il rischio contagio.

Giovani, ma non solo, sono stati sorpresi tutti, o quasi, a sorseggiare - prima che alle 18 il locale chiudesse - cocktail e aperitivi. Voglia di normalità, certo. Voglia di riprendere la vita di sempre. Ma il virus esiste ancora e gli assembramenti continuano ad essere - categoricamente - vietati. Lungo il viale Delle Dune sono intervenute tre o quattro pattuglie della sezione Volanti che già erano impegnate, su disposizione del questore Rosa Maria Iraci, in massicci controlli anti-Covid. I poliziotti, per via dell'elevato numero di persone presenti all'interno del locale, hanno pure, stando a quanto è trapelato, faticato a rintracciare il titolare del locale.

A sgombero concluso, come da "copione", gli agenti delle Volanti inviteranno il titolare del locale a presentarsi, domani verosimilmente, in Questura. Rischia - così come è già accaduto ad alcuni suoi colleghi, tanto in centro quanto a San Leone, - una sanzione amministrativa e, su decisione del prefetto Maria Rosa Cocciufa, anche qualche giorno di chiusura.

A rischiare, ancora una volta, più di tutti sono stati però tutti coloro che hanno voluto infischiarsene delle prescrizioni anti-Covid.