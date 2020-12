Coronavirus, gara aggiudicata: due ospedali avranno le ambulanze di biocontenimento

L'Agrigentino - gli ospedali "Fratelli Parlapiano" di Ribera e "San Giovanni di Dio" di Agrigento - avrà le sue due ambulanze di biocontenimento. L'Asp ha aggiudicato la fornitura dei due speciali mezzi che verranno fornite dalla ditta GGG spa al prezzo complessivo di 210.720 euro più Iva. Le procedure d'acquisto erano state disposte, a fine dello scorso agosto, dal commissario straordinario Mario Zappia. In primissima battuta, l'unica ditta che si era presentata è stata esclusa “per non aver conseguito giudizio di conformità tecnica”. La gara era stata dunque dichiarata deserta ed è stata indetta – con urgenza visto l’emergenza sanitaria in corso - una nuova procedura telematica per l’acquisto delle due ambulanze di biocontenimento per emergenza Covid-19.

Si tratta di particolari mezzi che possono trasportare i pazienti contagiati (potrebbero cioè non servire semplicemente per il Covid ma in prospettiva per un fuguro - e auspicato - reparto di malattie infettive) all'interno di barelle di biocontenimento, che consentono comunque di prestare assistenza in modo controllato.