Incappa in un posto di controllo e viene trovato con hashish e cocaina: denunciato 30enne

Incappa in un posto di controllo, in piazza Stazione ad Agrigento, della polizia. All’Alt degli agenti delle Volanti, manifesta subito nervosismo ed agitazione. I poliziotti, naturalmente, provano a vederci chiaro e lo fanno scendere dall’auto per sottoporlo a perquisizione. Viene trovato in possesso di una piccola dose di hashish, poco più di un grammo, e una bustina con cocaina, un’altra piccola dose, è stata raccolta da terra.

La bustina verosimilmente è caduta nell’esatto momento in cui il trentenne stava uscendo dall’abitacolo. E’ per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che un trentenne tunisino, da molto tempo residente in città, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. La “roba” – tanto l’hashish quanto la cocaina, naturalmente, - è stata posta sotto sequestro. Ancora una volta, l’essere presente sul territorio, in ordinari servizi di controllo, ha consentito ai poliziotti della sezione Volanti di intercettare quei pochi grammi di stupefacente che, verosimilmente, avrebbero potuto essere spacciati.