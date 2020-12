Movida: uso mascherine e assembramenti, altre 10 multe per violazioni al Dpcm

Nuovo week end di controlli - da parte delle forze dell'ordine - per evitare assembramenti e garantire il corretto utilizzo delle mascherine di protezione, non soltanto fra i più giovani. Dieci le sanzioni - una delle quali ad un'attività commerciale - elevate. Di fatto, rispetto alle scorse settimane, il numero dei multati sembra assottigliarsi sempre di più. Ed è forse il frutto di una maggiore consapevolezza del fatto che il Covid-19 è un rischio per tutti. E non soltanto per i più anziani.

Anche questi controlli, effettuati da polizia, carabinieri e Guardia di finanza, sono stati disposti dal prefetto Maria Rita Cocciufa. A livello provinciale sono stati passati in rassegna - da venerdì a domenica - le location della movida e quelle dove, con ordinanza sindacale, sono stati previsti precisi divieti anti-assembramento.

Polizia, carabinieri e Guardia di finanza hanno controllato - complessivamente - 1.207 persone e 9 sono state le sanzioni elevate. Ben 399 invece le attività commerciale ispezionate e in questo caso è scattata una sanzione.