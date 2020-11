Nuovo Dpcm e controlli su mascherine, spostamenti e rispetto degli orari: 11 sanzioni nel week end

Sono state controllate 813 persone e sono state elevate 10 sanzioni. Lente di ingrandimento anche su 168 attività commerciali, una in questo caso la sanzione. A rendere noto l'esito dei controlli interforze - fatti per far rispettare il nuovo Dpcm - è stato il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Proprio in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica erano stati definiti i servizi di vigilanza e controllo.

Oltre all'obiettivo di appurare il corretto uso delle mascherine e il rispetto del divieto di assembramento, s'è verificato se veramente sono stati evitati, o meno, gli spostamenti non necessari da un Comune all'altro. Particolare attenzione è stata riservata anche alle stringenti norme sugli esercizi commerciali. Le forze dell'ordine - polizia, carabinieri, Guardia di finanza - hanno svolto durante il week end una capillare attività di prevenzione. Da venerdì a domenica, le pattuglie impiegate sul territorio hanno controllato, appunto, 813 persone ed elevato 10 sanzioni. Gli esercizi commerciali oggetto di verifica - hanno reso noto dalla Prefettura - sono state 168 ed è stata elevata una multa.

I servizi proseguiranno, naturalmente, anche nei prossimi giorni e soprattutto in occasione dei fine settimana. Lo scopo è uno soltanto: assicurare il rispetto delle limitazioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali.