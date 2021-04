Controlli per il week end di Pasqua, il bilancio della Prefettura: 57 multe e 6 locali chiusi

Su 3.360 persone controllate sono state elevate ben 57 sanzioni. Su 631 attività commerciali ispezionate, cinque sono state invece le multe e 6 le attività chiuse per cinque giorni. A tracciare un bilancio dei controlli, realizzati in tutta la provincia dalle forze dell'ordine, è stata la Prefettura di Agrigento.

Polizia, carabinieri e guardia di finanza - durante il lungo week end di Pasqua - hanno intensificato, secondo quanto disposto proprio dalla Prefettura, i controlli per garantire il rispetto delle prescrizioni anti-Covid, concentrandosi naturalmente su quei Comuni in zona rossa per effetto delle ordinanze del presidente della Regione Nello Musumeci.