Scuole e monitoraggio Covid-19, netta diminuzione degli alunni positivi

C'è una netta diminuzione degli alunni positivi al Covid-19. Ad evidenziarlo è stato l'ufficio scolastico regionale che ha rilevato i dati sui contagi degli studenti per monitorare l'andamento della situazione epidemiologica nelle scuole siciliane. Il decremento è pari a 102 alunni positivi in meno per la scuola dell'infanzia (-50%), a 333 per la primaria (-36%) e a 354 per il I grado (-38%).

I dati sono confrontabili in quanto - rendono noto dall'ufficio scolastico regionale - per le settimane in cui si è svolta la rilevazione il riscontro delle scuole si è attestato in un range 95% - 98% rispetto alle scuole di Infanzia e I ciclo della regione. Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia e del primo ciclo della provincia di Agrigento, i dati aggiornati a mercoledì 16 evidenziano che ci sono stati 3 positivi (su un totale di 8.277 alunni controllati) nelle scuole dell'infanzia, 29 (su 16.997 alunni) nella primaria e 11 (su 11.349) negli istituti di primo grado. Il rapporto medio è, dunque, di 1,71%.