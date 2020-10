Coronavirus, nuovo positivo anche nel capoluogo, Firetto: "Servono almeno 50 posti Covid in ospedale"

Un positivo al coronavirus anche ad Agrigento. Si tratta di una persona che è in isolamento domiciliare. Ma ci sono anche due guariti. A darne comunicazione alla comunità è il sindaco uscente Lillo Firetto. Il numero dei contagiati, nella città dei Templi, è complessivamente di 14.

"E' utile, visto l'aumento di contagi, iniziare a pensare ai sistemi di tutela. Ragione per la quale non è possibile accettare ancora, nella nostra provincia, appena 10 posti Covid nella vicina Ribera - ha sbottato Firetto - . E' necessario che la Regione, l'assessorato alla Sanità, si muova per tempo per fare in modo di allestire, in via precauzionale, nella nostra provincia, almeno 50 posti Covid".