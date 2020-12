Politiche comunitarie e fondi, Settimio Cantone nominato esperto del sindaco

Settimio Cantone si occuperà, a titolo gratuito, delle politiche comunitarie per la progettazione e gestione degli interventi a valere sui fondi strutturali ed iniziative comunitarie nazionali e regionali. A conferirgli l’incarico di consulente esperto del sindaco è stato proprio Franco Micciché.

Il sindaco ha ritenuto opportuno avvalersi dell’apporto professionale di un esperto ed ha tenuto conto della “conoscenza delle capacita e delle esperienze professionali maturate specificatamente nell’ambito tecnico delle materie di gestione e controllo dei ‘Fondi Strutturali’, assistenza tecnica a supporto dei controlli, verifiche amministrative finalizzate all’analisi della coerenza delle spese con la normativa comunitaria e nazionale – ha scritto il sindaco nel provvedimento di incarico - . Tenendo conto anche delle capacità nel controllo della documentazione prodotta dai beneficiari ai fini della rendicontazione di progetti finanziati con fondi comunitari”. Cantone è stato dunque ritenuto in possesso di “particolari e peculiari competenze” e lui stesso, del resto, aveva manifestato la propria disponibilità ad espletare l’incarico di consulente-esperto del sindaco per coadiuvarlo, a titolo gratuito. Palazzo dei Giganti, con il suo massimo rappresentante: il sindaco Franco Micciché, ha dunque ritenuto “utile avvalersi dell’esperienza di Settimio Cantone” e quindi ha accettato “la collaborazione offerta dal medesimo – scrive il primo cittadino - a titolo volontario e totalmente gratuito, senza nessuna pretesa di ottenere corrispettivo in denaro, senza diritto a rimborso spese o altre indennità comunque denominate”.