Aumento dell'Irpef, pericolo scampato: Il Comune non intende aderire alla possibilità

Aumento dell'Irpef ad Agrigento? Nessun rischio. Alcuni giorni fa, in seguito alla diffusione delle prime anticipazioni del cosiddetto "Decreto aiuti" del Governo Draghi, si era avanzata la possibilità (non l'obbligo) per i Comuni con un deficit pro capite di oltre 500 euro di aumentare l'Irpef.

Tra questi centri c'era, appunto, il capoluogo, che avrebbe potuto contare su un ulteriore gettito certamente utile alle casse dell'Ente.

Possibilità che oggi sembra allontanarsi definitivamente, non solo perché il Decreto - ancora non emanato - sta subendo alcune modifiche sostanziali su questo fronte, ma anche per l'indisponibilità dell'Amministrazione comunale a sfruttare questa strada qualora sarà confermata.

"Premettendo che ad oggi non è stato ancora pubblicato il provvedimento, che conosciamo solo attraverso alcune anticipazioni - spiega l'assessore al Bilancio Aurelio Trupia - posso già rassicurare i cittadini: non disporremo alcun aumento dell'Irpef. Non crediamo sia questa la strada da seguire per risanare le casse dell'Ente. Siamo invece al lavoro - conclude - per intervenire sui costi di utenze e affitti e rivedere alcuni contratti già in essere".