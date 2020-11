Quel dipendente svolgeva mansioni superiori: condannato il Comune

Il Municipio di Agrigento è stato condannato al pagamento di 8.681 euro. Soldi dovuti - secondo la sezione Lavoro del tribunale - perché quel dipendente comunale svolgeva mansioni superiori rispetto all'inquadramento contrattuale.

Il giudice ha accolto, infatti, parzialmente la richiesta del lavoratore. Una sentenza che però non è andata bene né al dipendente comunale, né tantomeno a palazzo dei Giganti. Entrambi hanno proposto appello e l'udienza si terrà l'otto aprile del prossimo anno.

Il sindaco Franco Micciché ha autorizzato la costituzione in giudizio del Comune per il ricorso formalizzato dal dipendente comunale ed ha incaricato per la difesa e la rappresentanza dell'ente il funzionario specialista avvocato Rita Salvago.