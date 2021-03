Compra cellulare su internet e riceve un pacco vuoto, 35enne denuncia il furto

Compra un telefono cellulare, un Samsung d’ultima generazione, e paga ben 800 euro. Il pacco arriva a destinazione, ossia ad Agrigento. Ma c’è un piccolissimo particolare: è vuoto. All’interno quel prezioso cellulare non c’è. Ad un trentacinquenne agrigentino non è rimasto altro da fare, nella giornata di ieri, che recarsi all’ufficio Denunce della Questura – si trova alla caserma “Anghelone” di via Crispi – e formalizzare denuncia a carico di ignoti. Quello che è stato messo a segno, altro non è che un furto. Un furto in piena regola.

I poliziotti della sezione Volanti hanno raccolto tutti i particolari e gli elementi necessari e hanno avviato l’attività investigativa. Non sarà semplice certo, ma c’è da capire dove e quando quel telefono cellulare s’è misteriosamente dissolto nel nulla. E’ stato rubato durante il viaggio? O forse il pacco è partito già completamente vacante? Occorrerà rispondere, per prima cosa, a questi interrogativi per provare ad indirizzare perbene le indagini. Certo è che quanto è accaduto è veramente sui generis. Fino ad ora, dopo l’acquisto di oggetti vari, sono stati tanti gli agrigentini truffati. Gente che compra su diversi siti internet e che a casa non riceve, neanche dopo svariati tentativi di sollecito, nulla di nulla. In questo caso, l’acquisto – sul web – era stato perfezionato e il pagamento, con una cifra importante: ben 800 euro, c’era stato.

Il recapito del pacco, allo stesso modo, c’è stato, ma appunto è stata una consegna fasulla e questo perché all’interno di quella scatola non c’era assolutamente nulla. Grandissima la rabbia del trentacinquenne agrigentino al quale, adesso, non resterà altro da fare che attendere l’esito dell’attività investigativa della polizia.