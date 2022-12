Codacons denuncia: "Fontanelle, un quartiere dimenticato come il resto della città"

Fontanelle, un quartiere in stato di totale abbandono. A denunciarlo è il responsabile regionale del dipartimento Trasparenza Enti Locali Giuseppe Di Rosa, che con due pec ha segnalato al Comune pericoli per l'incolumità pubblica dei cittadini della via Giuseppe Tomasi di Lampedusa e della frazione in generale. Problemi, in realtà, che risalgono a forse più di un decennio fa.

"Sono segnalazioni inviate alla nostra attenzione da cittadini stanchi e molto arrabbiati che vedono sprofondare sempre più la nostra città nella totale indifferenza di una classe politica che pensa ad altro e non al benessere ed alla incolumità dei cittadini - dice Di Rosa - . Tutti i quartieri della città non ultime le frazioni, sono in uno stato pietoso mai storicamente raggiunto, in aderenza allo spirito di collaborazione con l’Amministrazione che ha sempre animato la nostra azione, finalizzata alla segnalazione delle problematiche del territorio comunale, in funzione della loro soluzione, visto anche e soprattutto lo scarsissimo impegno in tal senso degli uffici comunali a ciò deputati, che poco si preoccupano, all’evidenza, dello stato in cui versano strade, quartieri e strutture della nostra Città, abbiamo denunciato i gravissimi disservizi".