Senza fare acquisti gli spariscono i soldi: carta di credito "clonata"

All’ufficio Denunce della Questura è arrivata anche la segnalazione da parte di un uomo che ha subito la clonazione della propria carta di credito. L’agrigentino, senza aver mai fatto acquisti o altre operazioni, ha visto sparire dalla sua carta di credito poco meno di 60 euro. Anche questa denuncia, completa delle necessarie informazioni, verrà inoltrata alla polizia Postale alla quale spetterà sviluppare le indagini per identificare l’autore della frode informatica.

Si tratta di reati – furto di identità su internet, truffe e frodi informatiche – che risultano essere, purtroppo, in aumento. Da tempo, dalla Questura arrivano richiami alla massima prudenza per evitare – anche se i truffatori, in particolar modo, sono scaltri – “incidenti” di questo genere.