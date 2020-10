Pretendeva l'euro del carrello, ma in città non poteva stare: denunciato

Mendicava – e anche con una certa, fastidiosa, insistenza – nel piazzale di un supermercato di via Unità d’Italia. Da ogni cliente dell’esercizio commerciale, il trentasettenne, di fatto, prendeva l’euro riposto nel carrello. Più cittadini, anche per evitare discussioni, cedevano alla richiesta. Altri, polemizzando, andavano via a gran velocità. Qualcuno, però, ad un certo punto, ha composto il numero unico d’emergenza ed ha richiesto l’intervento della polizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti della sezione Volanti, accorsi immediatamente in via Unità d’Italia, hanno subito pizzicato il trentasettenne mentre era, appunto, al “lavoro”. L’uomo, residente a Castrofilippo, è stato identificato e subito è stato accertato – dai poliziotti – che a suo carico era stato firmato un foglio di via obbligatorio. Senza una preventiva, legittima, autorizzazione non avrebbe dunque potuto rimettere piede ad Agrigento. Cosa che invece aveva fatto. Ed è per questo: per l’inottemperanza al foglio di via obbligatorio che il trentasettenne, G. R., è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’uomo è stato, naturalmente, subito allontanato dal piazzale del supermercato di via Unità d’Italia dove i clienti hanno potuto tornare a parcheggiare senza essere infastiditi.