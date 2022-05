Mancata pulizia di una strada del centro storico, cittadini si autotassano: "Non vivremo nel degrado"

"I cittadini della social street via Foderá si auto tassano e fanno pulire il territorio in cui risiedono. È un comportamento virtuoso o è la dimostrazione di un fallimento?".

A chiederselo, in un post sui social, sono appunto i residenti di una delle vie più note del centro città ad Agrigento: la fama deriva dal fatto che in questi anni questa stretta arteria che si inerpica verso il colle di Girgenti ha operato come una piccola comunità, investendo in decoro, controllo e offerta turistica.

Uno sforzo però reso vano dalle condizioni in cui versa gran parte della città. "Non possiamo accettare di vivere nella sporcizia, questo è sicuro", dicono ancora i residenti.

Tanti i commenti che sostengono questa azione di protesta, anzi, di sopravvivenza civica, in una città che sembra sempre più abbandonata a sé stessa.