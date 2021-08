Case ad un euro ad Agrigento, c'è il regolamento: ecco la proposta

Case ad un euro ad Agrigento, c'è la bozza di regolamento per attuare anche in città la proposta che in altri comuni è operativa ormai da tempo e ha, almeno nel caso di Sambuca di Sicilia, cambiato il volto dei centri storici.

Il regolamento è stato già approvato in quinta commissione consiliare ed è stata inviata al presidente del Consiglio comunale perché la trasmetta all'aula per la discussone e l'eventuale voto.

La bozza di regolamento, come avviene già in altre realtà in cui questa proposta è divenuta concreta, si basa soprattutto sull'obiettivo del recupero e la riqualificazione urbanistico-edilizia degli immobili del centro storico ma anche delle frazioni. Un patrimonio, dice il documento, di "notevole interesse pubblico e di bellezza architettonica unica" che dovrà essere oggetto di intervento privato non solo per eliminare i rischi per la sicurezza pubblica, ma anche per aumentare il decoro e il valore di quelle aree.

A "donare" al Comune con un prezzo simbolico le abitazioni dovranno essere i proprietari delle stesse che non vogliano o non possano occuparsi degli interventi di recupero, messa in sicurezza o valorizzazione.

Gli immobili saranno poi messi a bando attraverso un sistema di offerte pubbliche che prevederà un punteggio per ogni tipologia di proposta (tempi di recupero; natura del progetto eccetera).

E' evidente che, al netto della proposta e dell'eventuale successivo voto del Consiglio, starà poi all'amministrazione comunale prevedere tutte le procedure ed eventualmente delle risorse per sostenere il progetto, fermo restando che c'è un'enormità di beni di proprietà comunale che oggi nel centro storico sono in stato di abbandono totale.

Da anni il Municipio tenta di disfarsene, ma le vendite non sono mai andate a buon fine.