Trenta anni dopo l’omicidio di Livatino, il prefetto: “Un eroe da ricordare tutti i giorni”

Le autorità civili, militari e religiose, nel giorno del trentesimo anniversario del barbaro assassinio del giudice Rosario Angelo Livatino hanno ricordato il magistrato canicattinese. Sul luogo del delitto, ai piedi della stele commemorativa, la consueta deposizione delle corone di alloro.

“Questa è una terra – ha detto, a margine della cerimonia, il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa – che non avrebbe avuto bisogno di eroi, però purtroppo non possiamo non dire che è stato un eroe. Quello di Livatino è un esempio, soprattutto per i giovani – ha aggiunto il prefetto – e che non dobbiamo solo ricordare oggi”.