A cavalcioni sulla statua di Camilleri: la foto che indigna il web e non soltanto

C'è chi ha sorriso, amaramente s'intende. E chi è indignato e non fa mistero. A lanciare un appello al sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, affinché venga installata una telecamera di video sorveglianza a presidio della statua di Andrea Camilleri, è stato il presidente di Confcommercio Francesco Picarella: "Il genio letterario di Camilleri è riconosciuto e rispettato in tutto il mondo, tanto che alla sua morte anche Agrigento ha onorato la sua figura con una bellissima scultura nella centrale via Atenea. Le evoluzioni di una ragazza, in un fotogramma che gira sui social, - ha scritto Picarella - sono assolutamente indegne ed irrispettose delle regole civili. Faccio appello al sindaco Lillo Firetto affinché provveda subito a istallare la video sorveglianza e denunci immediatamente la responsabile di questo atto indecente".

L'acquisto di un telecamera - da collocare con lo "sguardo" rivolto verso piazza San Francesco e sulla statua di Camilleri - è stato già disposto, dal Comune, a metà dello scorso luglio.