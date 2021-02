"Trovato con cartucce che non poteva detenere", denunciato

In via cautelare, i poliziotti hanno ritirato anche le armi e le munizioni che l'uomo possedeva legalmente

Gli hanno trovato cartucce che non avrebbe potuto detenere. E' stato denunciato, per il reato di detenzione illegale di munizioni, alla Procura della Repubblica e, in via cautelare, gli sono state ritirate sia le armi che le munizioni detenute legalmente. A procedere sono stati i poliziotti della squadra Amministrativa della Questura.

Avrebbe dovuto essere un ordinario controllo finalizzato ad accertare la corretta applicazione delle norme e delle prescrizioni di pubblica sicurezza in materia di detenzione di armi. I poliziotti, però, in quell'abitazione, oltre ad armi e munizioni legalmente detenute, hanno trovato anche delle cartucce che non poteva tenere. Cartucce che sono state appunto poste sotto sequestro, mentre quel che era detenuto legalmente è stato ritirato in via cautelare.