Carenza di medici al pronto soccorso, prorogati 24 incarichi per 6 mesi

Prorogati, per altri sei mesi, gli incarichi libero professionali a 24 medici già assunti, a tempo determinato, per fronteggiare la carenza di personale e per garantire inderogabili esigenze di sanità pubblica, anche per effetto del protrarsi dello stato d’emergenza derivante dall’infezione pandemica da Covid-19. A firmare la disposizione è stato il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia. Del resto, tutti i responsabili dei pronto soccorso di Agrigento, Licata, Canicattì e Sciacca avevano richiesto, ognuno per la parte di propria competenza, la proroga.

Ma qual è la reale situazione dei pronto soccorso degli ospedali della provincia? I posti previsti nella dotazione organica aziendale sono 53. Ben 41 risultavano vacanti e disponibili e solo otto sono stati ricoperti a tempo indeterminato a seguito della procedura di stabilizzazione e di mobilità regionale e interregionale. Lo scorso maggio è stato indetto un ulteriore avviso pubblico per la stabilizzazione del personale della dirigenza e del comparto e, in particolare, nonostante per la disciplina di Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza, sia stata prevista la coperta di 14 posti, nessuno è stato coperto per mancanza di candidati aventi titolo alla stabilizzazione. Nel marzo sempre di quest’anno, inoltre, era stato fatto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 16 posti che, in atto, risulta in avanzato stato di definizione essendo già scaduti i termini di presentazione delle istanze e avviata l’ammissione dei candidati e nomina della relativa commissione d’esame. Resta però, appunto, la grave carenza di dirigenti sanitari per Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza nei presidi ospedalieri dell’Asp e le gravi difficoltà – è stato evidenziato dalla stessa azienda sanitaria provinciale – a reclutare medici. Una situazione che ha indotto la direzione strategica a ricorrere all’indizione di avvisi pubblici per conferire incarichi libero professionali di medici da destinare ai pronto soccorso delle strutture ospedaliere dell’Agrigentino. E questo, appunto, per superare le gravi carenze di organico ed evitare situazioni di interruzione di pubblico servizio.