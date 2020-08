Detenuto si barrica nel bagno del carcere: Penitenziaria sventa suicidio

Si barrica nel bagno del carcere e minaccia il suicidio. E’ soltanto grazie alla tempestività e professionalità degli agenti della polizia Penitenziaria, in servizio alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, se si è riusciti ad evitare il peggio. Fsa Cnpp, ieri, si è complimentato con l’agente di polizia Penitenziaria che ha, appunto, sventato il tentato suicidio.

Sono tornati a viversi però momenti di altissima tensione, all’interno della struttura carceraria di contrada Petrusa, quando s’è capito che il detenuto italiano, dopo essersi rinchiuso nel bagno, stava – o almeno minacciava di farlo – per suicidarsi. Non è stato semplice, trattandosi appunto del bagno e non di una cella, per il poliziotto della Penitenziaria che deve assicurare l’immissione dei passeggi e di tutti gli altri servizi spettanti ai reclusi. Purtroppo la mancanza di personale grava su chi presta servizio. Ma ancora una volta, così come era già successo – e in due volte nel giro di pochi giorni – nelle scorse settimane, gli agenti della Penitenziaria sono riusciti ad evitare che si consumasse un’autentica tragedia.