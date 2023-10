Agrigento Capitale della cultura 2025, gli uffici rassicurano sulle coperture economiche: ma resta il nodo fondazione

E' arrivata in Consiglio comunale la proposta di statuto della fondazione che dovrà gestire Capitale della Cultura 2025, e ci sono tutte le condizioni perché sia una "polveriera".

Nei giorni scorsi l'amministrazione ha trasmesso la bozza di delibera alle commissioni consiliari per i dovuti pareri, allegando anche le attese osservazioni del dirigente del settore finanziario al "niet" del collegio dei revisori dei conti, che oggi non parrebbero comunque interessati ad una retromarcia rispetto a quanto scritto fino a qualche settimana fa.

Nel proprio documento il funzionario chiarisce soprattutto gli aspetti della copertura finanziaria del progetto di Capitale della Cultura almeno per quanto riguarda le risorse pubbliche, provenienti dall'imposta di soggiorno. Secondo la risposta dell'Ente le stime di incasso (750mila euro per il 2023, 800mila euro per il 2024 e 1.200.000 euro per il 2025) sarebbero realistiche e soprattutto commisurate a quanto registrato negli anni precedenti, così come sarebbero superati i problemi connessi ad un refuso nell'imputazione di alcune somme nel bilancio. Tutto risolto Insomma.

Già nei giorni scorsi il gruppo consiliare della Dc in Consiglio comunale, composto da Vitellaro, Zicari, Spataro e Bongiovì, si chiedevano: "Tutti gli annunci, gli incontri in prefettura, le interviste fatte in questi giorni che fine hanno fatto? A chiare lettere i revisori scrivono che la proposta del Sindaco di votare la fondazione di partecipazione 'Agrigento Capitale della Cultura' senza prima aver approvato il rendiconto di gestione 2022 e il bilancio 2023/25 non è percorribile"..

Infatti, nonostante gli annunci in più e più contesti da parte del sindaco Franco Micciché al momento non vi è alcuna modifica degli aspetti più controversi della bozza di statuto, come la partecipazione dell'associazione "MeNo" alla compagine societaria e il ruolo attribuito a Roberto Albergoni di general manager. Certo, è più semplice presentare le modifiche con emendamenti in aula, ma - se l'intenzione era effettivamente quella di superare lo stallo - sarebbe stato forse più rapido un altro percorso, con una revisione a monte dello statuto.

Fatto sta che sono trascorsi mesi dalla nomina di Agrigento a Capitale della cultura 2025 e al momento non vi è traccia di nulla di concreto. Una situazione di stallo che ha spinto a prendere posizione - dopo settimane di ritrovata concordia - anche al presidente uscente di Ecua Mangiacavallo, che durante un evento ieri a Sciacca si è lasciato andare a considerazioni sul tempo perso finora e sulla necessità impellente di rimettere in moto la macchina.

Intanto l'orologio scorre.