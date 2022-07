Agrigento Capitale della Cultura, il Comune cerca "aiuto": stanziati 40mila euro

Candidatura di Agrigento a Capitale della cultura 2025, il Comune cerca "aiuto" per la redazione del dossier da presentare alla commissione del Ministero dei Beni culturali e stanzia 40mila euro.

Il provvedimento è firmato dalla giunta Micciché e prevede appunto la prenotazione delle somme necessarie per affidare una procedura di "conferimento di progettazione definitiva per la candidatura della citta? di Agrigento a 'Capitale Italiana della Cultura' per l’anno 2025".

Una ricerca di tecnici esterni che è secondo l'ente indispensabile per far andare avanti la macchina organizzativa, dato che, si legge nella delibera, "questo Ente non e? in grado di realizzare il dossier in oggetto con proprie risorse professionali interne in quanto la progettazione in oggetto, essendo articolata e complessa, richiede elevate ed adeguate competenze nonche? specifica esperienza nella capacita? di elaborazione di una proposta progettuale rispondente ai criteri stabiliti dal bando".

E dire che pochi mesi fa, in pompa magna, il Comune aveva chiamato a raccolta tutte le energie della città: università, istituzioni, associazioni di vario tipo, enti di promozione culturale e turistica proprio con lo scopo di redigere il progetto di candidatura che, adesso, bisognerà affidare a più soggetti. Il provvedimento firmato dalla giunta, infatti, da incarico di costituire "un elenco di professionisti o societa? di comprovata esperienza cui eventualmente attingere per l’affidamento dell’incarico di progettazione". Le procedure si svolgeranno verosimilmente nelle prossime settimane.