Ecua, Micciché consuma lo strappo con l'area Pisano: il dottore Ruvolo è il nuovo componente in quota Comune

Mentre ancora la Regione non ha deciso nulla sul futuro di Ecua, con la governance di Nenè Mangiacavallo terminata a metà luglio, il Comune di Agrigento fa un deciso passo avanti e nomina, a sorpresa, il proprio componente in seno al Cda dell'Università.

Nella giornata di oggi il sindaco Franco Micciché ha infatti, con propria determinazione, nominato il cardiochirurgo e docente universitario di grande fama Giovanni Ruvolo quale componente in quota Municipio. Un nome, quello di Ruvolo, che in realtà circolava da tempo: il primo cittadino aveva infatti vagliato la sua disponibilità già alcuni mesi fa.

L'accelerata è arrivata adesso, appunto, a sorpresa rispetto ai tempi della politica che non ha ancora deciso chi sarà il sostituto di Mangiacavallo, ma in un momento estremamente delicato sul fronte di Capitale della Cultura. Di Maida, infatti, è stato uno dei più strenui sostenitori della necessità di una revisione dell'attuale statuto e la sua sostituzione avrà inevitabilmente conseguenze anche in tal senso in seno al Consiglio di amministrazione dell'università agrigentina. La sostituzione dell'attuale vicepresidente, inoltre, sancisce un altro fatto: uno strappo con l'area che fa capo al deputato Lillo Pisano e che, per le ben note vicende dello scorso anno, non è apertamente identificabile con Fratelli d'Italia.

Per quanto riguarda la guida di Ecua si vocifera che la scelta dell'assessorato regionale all'Istruzione potrebbe ricadere su un altro nome gradito a Forza italia come quello dell'oggi commissario del Libero consorzio Raffaele Sanzo.