Capitale della Cultura, lo statuto della fondazione ha la "benedizione" dei deputati: si va verso l'approvazione

Alla fine, pare, che la "quadra" sia stata trovata.

Domani sera il Consiglio comunale di Agrigento dovrebbe votare positivamente la bozza di statuto di Fondazione per la gestione del progetto di Capitale della Cultura per il 2025.

Tutto grazie ad un lungo incontro avuto oggi pomeriggio tra i consiglieri comunali di maggioranza e i deputati di riferimento, che hanno sciolto le perplessità, a quanto pare, e soprattutto chiarito la necessità di un'approvazione rapida, senza ulteriori scontri interni nè brutte figure pubbliche, come quelle finora rimediate. Presenti all'incontro, pare, i parlamentari La Rocca Ruvolo, Gallo Afflitto, Pisano e Di Mauro. A questo si aggiunge un intervento, in commissione Bilancio, del responsabile del settore finanziario dell'Ente, che ha chiarito il tema delle coperture economiche del progetto. Certamente, è inutile dirlo, a facilitare il tutto ci sarà stato anche l'arrivo dei 10 milioni di euro stanziati dalla Regione che, sebbene in due tranche da 5 milioni, garantiranno larga parte delle spese necessarie.

Il testo non sarà comunque adottato integralmente, ma saranno proposte alcune modifiche. In particolare, si parla di un "maxi emendamento" condiviso da tutto il Consiglio o quantomeno da larga parte di esso, che raccolga e superi tutte le criticità fin qui evidenziate in vari contesti e occasioni.

Si dovrebbe quindi andare verso una celere ed "ecumenica" votazione del punto. Salvo imprevisti, ovviamente.