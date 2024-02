Capitale della Cultura 2025, un passo avanti e due indietro: è un'odissea costituire la fondazione

E anche gennaio è sfumato senza che nel lungo percorso di avvicinamento a Capitale della Cultura 2025 si sia compiuto un passo avanti. Anzi.

Se escludiamo le innumerevoli rassicurazioni (verbali) dell'Amministrazione comunale, infatti, la macchina organizzativa è assolutamente ferma, dato che non è ancora possibile mettere "nero su bianco" nulla in assenza di una struttura burocratica che si possa fare carico di tutto.

Si attende ancora la costituzione dell'ormai celeberrima fondazione, dato che, come aveva anticipato Agrigentonotizie.it, era necessario un passaggio formale della bozza di statuto anche negli organismi del Comune di Lampedusa e Linosa e del Cda del Consorzio universitario di Agrigento. Se dalle Pelagie dovrebbe a breve arrivare un feedback, più complessa la situazione ad Ecua.

Ecua senza presidenza e Cda, dalla Regione tutto tace

L'università è al momento è sprovvista di una governance effettiva: l’ex presidente Nené Mangiacavallo ha infatti terminato il proprio incarico e si rimane in attesa che la Regione individui non solo il suo sostituto (o decida di rinnovare ovviamente la presidenza) ma anche tutti i componenti dei consorzi universitari dell’Isola. Una partita a “scacchi” che non si è ancora definita, spingendo quindi il Comune di Agrigento ad imprimere una rapida accelerazione al tutto.

Così Palazzo dei Giganti, dopo aver inviato copia dello statuto al Cda, ed essersi ovviamente visto rispondere che no, il consiglio di amministrazione non può votare il punto, ha scelto una strada più “semplice”, cioè auto-approvare il punto in forza del 61% di quote sociali. Cosa che è avvenuta lo scorso 18 gennaio.

Tutto fatto? E invece no, perché nonostante tutto sia stato votato sorgono i primi dubbi sulla legittimità di quanto votato visto che, prevede lo statuto, l'assemblea dei soci può essere convocata formalmente solo da un presidente, che però in questa fase non c'è.

Così una settimana dopo circa si procede ad una nuova convocazione dell'assemblea dei soci inserendo un punto che non sfugge all'attenzione dello stesso Mangiacavallo, cioè "Provvedimenti in merito alla Governance del Consorzio Universitario". Nei fatti l'assemblea, su iniziativa del Comune di Agrigento, riflette sulla possibilità di individuare "un soggetto in possesso delle dovute compenteze a cui attribuire, in via straordinaria i poteri di rappresenzanze e gestione del consorzio per mesi due" in attesa del nuovo Cda quando questo sarà sbloccato dalle decisioni della Regione.

Così si tengono 2 sedute di assemblea, una il 26 gennaio e una prevista per oggi. Nel frattempo il sindaco tiene una interlocuzione con il Governo regionale per capire se le nomine arriveranno: con la Caporetto del centrodestra rispetto all'individuazione dei manager della sanità il punto, chiaramente, non è in agenda. Ma perché serve qualcuno che firmi?

Perché per poter sottoscrivere la fondazione dinnanzi un notaio serve una figura che sia autorizzata a parlare per conto dell'Università agrigentina.

Per ben 2 volte Mangiacavallo scrive delle mail ai soci, evidenziando a suo parere anomalie e irregolarità sulla procedura. "Leggo - riporta una di queste lettere - che il sindaco persiste nel voler a tutti i costi porre in essere atti e fatti illegittimi che rischiano di porre le basi per far capitolare la tanto agognata costituzione della Fondazione agrigento capitale della cultura 2025 o ritardarne la costituzione".

Mangiacavallo: "Su Capitale cultura non ci sono i caratteri di urgenza"

Lo stesso ex presidente, proprio con una lettera datata oggi, 1 febbraio, dice che, non "essendoci notizie da parte dell'approvazione da parte del Comune di Lampedusa della bozza di statuto della fondazione Capitale della cultura, "anche le menti più eccelse faticherebbero ad inviduare argomenti tali che possano anche solo far presumere i caratteri di urgenza di un'azione che ha ormai palesato interessi o fini altri certamente privi di pregio".

Alla fine l'assemblea, riunita oggi pomeriggio ha nominato il dirigente comunale Toni Insalaco figura termporanea con potere di firma per conto di Ecua. Questo dovrebbe consentire, se ci saranno notizie delle Pelagie, ai due soci fondatori Comune e Consorzio universitario appunto di recarsi da un notaio per sottoscrivere la fondazione.

La "battaglia" però non è ancora terminata, e i mesi rimasti prima del 2025 sono rimasti solo 11.