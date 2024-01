Agrigento Capitale della Cultura 2025: il Comune non ha nemmeno un "suo" logo

Agrigento Capitale italiana della cultura 2025, il Comune ad oggi non dispone nemmeno del logo ufficiale del progetto, di cui beneficia solo su concessione per le attività istituzionali. La vicenda può sembrare burocratica ma è abbastanza concreta almeno sotto il profilo comunicativo del progetto e, certamente, rappresenta una differenza sostanziosa con quanto stanno facendo e hanno fatto altri comuni che hanno ricevuto questo importante riconoscimento.

Se ad oggi l'ente non può contare su larga parte dei domini internet più ricercati (come www.agrigentocapitaledellacultura), che sono stati infatti acquistati da un organizzatore di eventi locale che può quindi disporne a proprio piacimento; non ha più controllo diretto sulla pagina Facebook ufficiale e nei fatti non ha avviato nessuna iniziativa concreta di promozione del progetto (che ancora non ha, a sua volta, una struttura per portarlo a termine) non c'è appunto nemmeno un logo. O quasi.

Era fine luglio del 2022 quando venne presentato alla stampa la creazione di un architetto, Barbara Spallitta. Si tratta ovviamente dell'ormai celebre telamone composto dai quattro elementi di Empedocle che è stato realizzato dalla professionista per il dossier di candidatura.

E poi? La professionista - che ha svolto il lavoro gratuitamente - ha registrato il marchio, rimanendone quindi unica possibile titolare. Questo ha "costretto" l'ente a deliberare in tal senso la scorsa estate dopo aver appunto chiesto il permesso alla realizzatrice e detentrice del marchio l'uso dello stesso.

La professionista, in una lettera, ha chiarito di garantire in concessione al Comune e alla futura fondazione l'uso del logo per qualunque uso istituzionale o culturale. "Viceversa, per gli usi diversi del detto logo, considerato che lo stesso risulta ufficialmente registrato, occorrerà concordare una regolamentazione equa con i soggetti che lo utilizzeranno a fini commerciali". Tutto legittimo, certamente, per evitare commercializzazioni in nome della Capitale della cultura. Il copyright sul logo, però, porta delle conseguenze con sè: la prima è il fatto che il privato potrebbe in qualsiasi momento decidere di chiedere il pagamento per l'uso anche al Comune (l'architetto Spallitta non ha questa volontà, il ragionamento è a titolo di esempio); la seconda è che qualunque altro ente pubblico volesse poter usare il logo per qualsivoglia iniziativa - anche culturale o istituzionale - dovrebbe comunque chiedere l'autorizzazione per l'uso.

Molto diverso da quanto è avvenuto - e avviene - in altre Capitali della cultura, dove il logo è di proprietà del Comune e viene in alcuni casi concesso liberamente con lo scopo, anzi, di incentivarne la diffusione. Ma del resto, a ben vedere, questo non è nemmeno il problema più urgente del progetto.