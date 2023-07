Il sindaco annuncia: "Stop ai concerti pagati dal Comune, tutti i fondi per Capitale della cultura"

Il Comune garantirà il supporto logistico a qualunque evento sia finanziato però con risorse nazionali o regionali, ma niente concerti, spettacoli o quant'altro con i fondi dell'imposta di soggiorno.

Ad annunciarlo ieri in un video - sfuggito ai più - è il sindaco di Agrigento Franco Micciché. L'obiettivo è quello di utilizzare le risorse provenienti dai turisti in vacanza in città solo per il decoro urbano e soprattutto gli eventi di "Capitale della Cultura". Questo perchè è nello stesso dossier presentato al Ministero che i fondi dell'imposta di scopo sono specificatamente inseriti come fonte di sostegno del progetto ma anche perché questo consentirebbe alla costituenda fondazione di avere fondi "cash".

In tal senso, appunto, il sindaco nello stesso video annuncia che ormai si stiano completando i passaggi necessari per la redazione e che la bozza di statuto dovrebbe a breve arrivare in giunta per la prima approvazione. Tutto, esattamente, come riassunto in un articolo di pochi giorni fa che tracciava non solo lo stato della situazione ma soprattutto le tappe future.