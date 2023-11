Micciché ai "Fatti vostri": "Essere Capitale della cultura significa tutto per la mia città"

"Cosa significa per Agrigento essere Capitale della cultura per il 2025? Signiica tutto, signiica un'opportunità per riuscire ad ottenere quello che non si è ottenuto negli anni passati".

Così, stamattina, dalla vetrina dei "Fatti Vostri", gentilmente offerta dal regista agrigentino Michele Guardì, il primo cittadino Franco Micciché rilancia il tema di Agrigento Capitale della cultura 2025. Mentre gli aspetti burocratici della vicenda restano ancora ostaggio degli instabili equilibri politici in Consiglio comunale - e sempre più forte si fa l'ipotesi del famigerato Piano B - il sindaco risponde alle domande di Tiberio Timperi sul progetto e sul futuro della città.

"Agrigento è una città meravigliosa - dice - ma si può ancora migliorare, rispetto ai servizi, rispetto al decoro, tutto quello che può essere utile al cittadino. Quando ho sostenuto l'idea della candidatura a Capitale della cultura ho pensato certamente al fatto che rappresentava un'opportunità per accogliere i turisti, ma il primo pensiero è andato ai cittadini".

Micciché parla di una "vittoria sofferta" e torna a ribadire che la mossa vincente sia stato presentare una candidatura non della sola Agrigento, ma di tutta la provincia e di Lampedusa, come porta sul Mediterraneo e simbolo di accoglienza.

"Grazie a questa mia intuizione siamo riusciti ad essere devastanti, in senso positivo, rispetto alle altre candidate - ha aggiunto il sindaco -. Altra mossa intelligente viene dall'aver saputo traslare la mia esperienza di medico e 'visitatore' (sic!) dei migranti".

L'argomento della discussione si è poi spostato sulla questione dell'assenza di collegamenti viari verso la città e di un aeroporto. "Siamo carenti di questa importante infrastruttura - dice il sindaco -, e per spostarci abbiamo grosse difficoltà: servono dalle due alle tre ore per raggiungere il primo aeroporto. Agrigento è sempre stata Capitale della cultura, penso che la città meriti un aeroporto".

Un assist immediatamente rilanciato da un intervento del "Comitato", l'iconica voce fuori campo di Michele Guardì tipica della trasmissione Rai.

"Sindaco - ha detto il regista - insistiamo con l'aeroporto".