Capitale della Cultura, arriva l'endorsement di Schifani: "Tutta la Sicilia fa il tifo per Agrigento"

"Tutta la Sicilia sostiene e fa il tifo affinché Agrigento possa essere scelta e proclamata città Capitale della Cultura 2025. Domani a Roma il sindaco Francesco Miccichè sarà davanti alla commissione di valutazione per illustrare la candidatura ed i progetti della sua città, l'unica siciliana in corsa per il titolo". Lo dice il presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

"La grandezza è la magnificenza della Valle dei templi, patrimonio mondiale dell'umanità, e le bellezze dell'intero territorio agrigentino sono riconosciuti a livello internazionale - aggiunge Schifani -. Se dovesse arrivare a fine mese questo titolo, il governo regionale sarà di supporto affinché Agrigento possa ulteriormente mettersi in mostra".

Oltre alla città della Valle dei templi, le città in lizza sono Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio, Monte Sant'Angelo, Orvieto, Pescina, Roccasecca e Spoleto. "È una straordinaria occasione - sottolinea Elvira Amata, assessore regionale del Turismo - e la giunta comunale, guidata dal sindaco Miccichè con l'assessore alla Cultura e al turismo Costantino Ciulla, sta profondendo le migliori energie per la conquista dell'importante riconoscimento che sarà attribuito dalla commissione presieduta da Davide Desario, anche in considerazione del fatto che Agrigento ha tutti i titoli per vincere, ma anche un ottimo progetto sottoposto alla giuria".