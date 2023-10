Fondazione Capitale della cultura, tutto risolto? Macché: tanti i nodi ancora da sciogliere

A leggere qui e lì le dichiarazioni rassicuranti del sindaco di Agrigento Franco Micciché sul destino di Capitale della Cultura 2025 e della fondazione che dovrà - quando sarà realtà - gestire fondi e progetti, viene da pensare che, a poco più di 12 mesi dalla data clou, sia effettivamente tutto pronto e definito e che i tanti problemi posti in queste settimane si siano magicamente risolti.

In realtà il primo cittadino, dimostrando una propensione altissima al "pompieraggio", cioè il tentativo spesso vano di spegnere ogni polemica, (salvo però trovarsi circondato da fiamme che lui, solo lui, non vede) ha tentato di rassicurare tutti senza che le procedure burocratiche siano effettivamente avanzate di un solo passo.

Ad oggi, infatti, la proposta di statuto votata dalla giunta il 4 agosto non è ancora arrivata in Consiglio comunale: questo perché su di essa pesa un parere negativo dei revisori dei conti che le controdeduzioni dell'ufficio legale del Comune non sono riuscite a "spegnere", anche in considerazione solo domani dovrebbero arrivare alla conferenza dei capigruppo le controdeduzioni (teoricamente pro-Micciché) del settore Bilancio dell'Ente.

Da quel "niet" ad oggi c'è stato un incontro in Prefettura nel quale proprio il primo cittadino si è fatto carico di un impegno a rivedere lo statuto tanto avversato rivedendo il ruolo dell'associazione MeNo che tuttavia, si apprende da altri quotidiani, verrà eliminata dai soci fondatori senza toccare invece il ruolo di direttore generale della fondazione stessa di Roberto Albergoni, che è uno dei punti più "caldi" nonostante il supertecnico - che è rimasto ben lontano dalle polemiche politiche - sia di fatto inserito nel dossier stesso di candidatura proprio nel ruolo di responsabile dell'attuazione del programma.

Ad ogni modo, qualunque sia la soluzione pensata dal sindaco o da chi per lui, bisognerà tornare in Giunta e deliberare una nuova bozza di statuto, ottenere parere positivo dei revisori dei conti, passare dalle commissioni, arrivare in Consiglio comunale e ottenere la maggioranza, passaggio non scontato di questi tempi.

La bozza poi dovrà passare ad Ecua e al Comune di Lampedusa per l'approvazione di competenza e solo allora, nei fatti, la fondazione potrà nascere.

Poi bisognerà capire con quali risorse far camminare la macchina che dovrà iniziare soprattutto a fare "campagna acquisti" per lo svolgimento di eventi e iniziative che dovranno essere la "spina dorsale" di Capitale della Cultura.

Superati tutti i problemi burocratici poi, forse, ci sarà tempo per dedicarsi alle questioni di "bottega", cioè politiche: dalle pagine dei giornali nei giorni scorsi erano volate bordate - indirette - verso gli alleati che poi, in pieno stile Micciché, non avevano preso nessuna strada, nè in positivo né in negativo.