Nido non segnalato: una magia veder nascere all'improvviso le tartarughe

Quel nido non era stato segnalato. E' stata una sorpresa veder schiudere e nascere, all'improvviso, le tartarughine sulla spiaggia di Cannatello. Ad accorgersene è stata Jessica Alessi, biologa dell'associazione Meris che cura cetacei. "E' stata una corsa contro il tempo - ha reso noto Giuseppe Mazzotta,

presidente Wwf Sicilia area Mediterranea - per avvisare qualcuno autorizzato dal ministero per l'Ambiente del progetto Tartarughe e Life EuroTurtles del Wwf a metter mano nell'ipotetico nido di tartarughe. Ad accorrere è stato il volontario Gino Galia, da Licata".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

D'incanto, la comunità di Cannatello si è ritrovata nelle stesse condizioni dell'anno scorso, quando un'altra tartaruga marina aveva deciso di depositare le sue uova proprio in quella contrada. Tutti hanno contribuito a dare una mano perché non si facessero danni al nido. "Purtroppo è stato registrato l'improvvido intervento di qualcuno che ha manomesso il punto da ispezionare, mettendo in difficoltà il nostro operatore - aggiunge Mazzotta - . Ci auguriamo che in futuro chi cerca sempre occasioni di protagonismo si renda conto che fare bene all'ambiente significa trattarlo con la stessa delicatezza che si deve all'essere di cui siamo innamorati. La bellezza del volontariato sta proprio in questo segreto, non è fatto di morbose curiosità. L’ambientalismo è fatto di amore e passione verso il mondo, che sarà quel che ciascuno di noi deciderà di fare, e più siamo più avremo speranze".