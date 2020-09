Sprofonda strada e camion vi finisce dentro, Comune trascinato dal giudice di pace

Sprofonda un tratto di strada, in via Orsa Minore ad Agrigento, e un autocarro Renault (che era regolarmente parcheggiato) finisce dentro la voragine. Era il 3 dicembre dello scorso quando si verificava l’incidente. Adesso, nelle ultime ore, il proprietario del mezzo ha citato il Municipio dinanzi al giudice di pace di Agrigento. Chiede che l’ente venga condannato al risarcimento del danno che ha subito. Palazzo dei Giganti però non ci sta a pagare e il sindaco uscente Lillo Firetto ha firmato l’autorizzazione del Comune a costituirsi in giudizio per resistere alla richiesta avanzata dal cittadino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre il primo cittadino, con lo stesso provvedimento, ha conferito l’incarico di difesa e rappresentanza del Municipio al funzionario specialista Agata Vecchio. Non ci saranno, naturalmente, “riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente” – ha precisato lo stesso amministratore uscente - . L’avvocato Agata Vecchio è, del resto, un funzionario comunale. E in questo caso “non è stato richiesto il rilascio di pareri o attestazioni”.