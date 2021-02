Cade per le scale e resta ferito, polizia e 118 soccorrono 28enne

Il giovane ha riportato la frattura della tibia e dopo aver chiesto, per ore, "aiuto" è stato trasferito in ospedale

Cade per le scale, si rompe la tibia e resta a chiedere – e a gran voce – aiuto per ore. A mobilitarsi per prestare soccorso, nella tarda serata di venerdì, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura e un’autoambulanza del 118. E’ accaduto tutto in centro storico, in via San Francesco. Verosimilmente qualcuno degli abitanti della zona, sentendo le richieste di aiuto ha subito fatto scattare l’Sos. E gli agenti delle Volanti, così come l’ambulanza, sono accorsi immediatamente.

Il giovane, si è trattato di un ventottenne, era ruzzolato giù per le scale e riportando una grave frattura alla tibia non era più riuscito a rialzarsi. Senza non poche difficoltà, è stato forzato l’ingresso dell’abitazione e dunque il ventottenne è stato caricato su una barella e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove, appunto, i medici – dopo gli accertamenti sanitari – gli hanno diagnosticato la frattura di una tibia. Importante, anzi di più, è stato il fatto che quelle grida di aiuto e di dolore non siano passate inosservate. Questo ha fatto sì, infatti, che la macchina del soccorso potesse mettersi rapidamente in azione.