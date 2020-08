Scoppia l'incendio mentre l'auto è in marcia, venditore ambulante riesce a mettersi in salvo

E' riuscito a mettersi in salvo praticamente in extremis. E solo perché un passante s'è accorto, prima di lui, che da quella Lancia Y usciva del fumo. Un giovane venditore ambulante extracomunitario ha perso, però, ogni cosa: non soltanto l'autovettura, ma anche il carico di merce che avrebbe dovuto mettere in vendita. E' accaduto tutto lungo via Garibaldi, all'altezza dell'incrocio con via Marsala.

Ad urlare all'indirizzo del giovane immigrato è stato un agrigentino che s'è accorto del fumo che fuoriusciva dalla macchina in marcia. Il marocchino è riuscito ad uscire per tempo dall'abitacolo e pochi secondi dopo le fiamme hanno avvolto e devastato la macchina. Scattato l'allarme, in via Garibaldi è giunta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri, idranti alla mano, hanno provato a salvare il salvabile. Ma tanto l'auto quanto la merce custodita sono andate distrutte. Sotto choc, inevitabilmente, il giovane venditore ambulante.