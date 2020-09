Brucia l'auto di un disoccupato 25enne: avviate le indagini

Brucia l’auto – una Fiat Punto – di proprietà di un disoccupato venticinquenne. E’ accaduto, durante la notte fra lunedì e ieri, nel centro storico della città dei Templi. Sul posto, scattato l’allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale e una pattuglia dei carabinieri. Mentre i primi si sono adoperati per avere la meglio sulle alte fiamme, i militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini per stabilire cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale. Stando a quanto emergeva ieri, non è risultata essere immediatamente inquadrabile la causa del rogo.

Ieri si parlava infatti di cause ancora in corso d’accertamento e nessuna ipotesi – né quella accidentale, né quella dolosa – venivano escluse. Servirà del tempo affinché le indagini dei militari dell’Arma procedano per poter meglio inquadrare cosa è accaduto in via San Vincenzo, nel centro storico di Agrigento. L’utilitaria ha riportato danni importanti, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco che si sono adoperati per salvare il salvabile.