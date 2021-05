Bottiglia di vetro rotta in mano minacciava i passanti: bloccato e portato in ospedale

Bottiglia di birra in frantumi in mano terrorizzava tutti, o quasi, i passanti. A qualcuno s’è anche avvicinato a pochissima distanza, minacciandolo praticamente sotto il naso. Erano le 16,30 circa di martedì quando dalla via Atenea risuonava – forte e chiaro – l’Sos. Più agrigentini erano preoccupati, forse anche spaventati, per la presenza di quell’uomo di mezza età che rischiava veramente di far del male. I poliziotti della sezione Volanti sono subito accorsi e, in maniera fulminea, hanno intercettato l’uomo che era stato segnalato. All’arrivo dei poliziotti, l’agrigentino non aveva più nessuna bottiglia in mano, ma aveva una ferita, anche piuttosto importante, proprio sul palmo della mano. E’ stato identificato ed è stato, naturalmente, richiesto l’intervento di un’autoambulanza del 118. I sanitari giunti sul posto, hanno optato per l’immediato trasferimento del ferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Al seguito dell’ambulanza, naturalmente, anche la pattuglia della sezione Volanti della Questura. Gli agenti si sono sincerati delle condizioni cliniche dell’uomo. Sul palmo della mano, i medici gli hanno applicato qualche punto di sutura, ma poi è stato chiesto anche un consulto psichiatrico.

Ancora una volta, s’è rilevata determinante la collaborazione fra cittadini – che hanno chiamato il numero unico d’emergenza: il 112 – e forze dell’ordine che sono intervenuti in maniera veramente fulminea. Soltanto in questo modo, s’è evitato il peggio: ossia s’è evitato che l’uomo potesse anche far del male a qualcuno, magari a qualche passante che reagiva male a vedersi mettere sotto il naso quella bottiglia rotta di birra.