Nuova "bomba" d'acqua sull'Agrigentino: strade e ristoranti allagati, albero su auto

"Bomba d'acqua" su Agrigento e provincia dove si stanno registrando danni e disagi. Allagato, e con cinque auto impantanate, il viale Cannatello dove stanno, al momento, lavorando i vigili del fuoco. Allagato, a quanto pare per le grondaie otturate, anche alcuni locali di un ristorante di contrada San Giusippuzzo. Cavi Enel che sfiammano invece tanto in via Imera ad Agrigento quanto a Joppolo Giancaxio.

Danni e disagi anche a Sciacca dove, in via Antonio Segni, è caduto un albero su un'autovettura. Gli occupanti del mezzo, per fortuna, sono riusciti a mettersi in salvo immediatamente e sono rimasti illesi. Strade allagate, così come anche magazzini e scantinati sempre nella città delle Terme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Super lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e per quelli dei vari distaccamenti. I pompieri sono tutti mobilitati per evitare rischi e pericoli alla collettività, ripristinando di fatto la sicurezza.