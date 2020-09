Trova hashish in camera da letto e lo ingerisce: bimba di un anno e mezzo in ospedale

Ha ingerito hashish. Una bambina, di appena un anno e mezzo, ha ingoiato l’hashish che mamma e papà – stando a quella che è diventata l’accusa della polizia di Stato – avrebbero dimenticato appoggiato da qualche parte in camera da letto. La piccola è finita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove è stata ricoverata e dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti e le cure del caso. Non è, per fortuna, in pericolo di vita. E' stata già dimessa dal reparto di Pediatria dove era stata, appunto, tenuta costantemente sotto controllo.

Dall’azienda ospedaliera di contrada Consolida, la segnalazione – poco dopo il ricovero della piccina – è stata diramata alla sezione Volanti della Questura. I poliziotti hanno subito effettuato le necessarie ricostruzioni investigative e hanno notiziato la Procura della Repubblica. L’ipotesi di reato che ai genitori, entrambi denunciati all’autorità giudiziaria, viene contestata è violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E’ certo il fatto che s’è sfiorata la tragedia perché la piccina è finita in ospedale per una intossicazione da sostanza stupefacente. Non è chiaro – il riserbo anche ieri, esattamente come nei giorni precedenti, era categorico visto che l’episodio ha coinvolto una piccina – come, in che condizioni, la bambina sia arrivata al pronto soccorso. Così come non è stato reso noto da quale Comune sia arrivata. E’ certo però, e per fortuna, che i medici sono riusciti ad evitare il peggio. E poi, appunto, dall’ospedale è stata – è, inevitabilmente, la procedura di rito – allertata la polizia di Stato.