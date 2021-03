Bicchiere spaccato in faccia a San Leone, operato il giovane ferito

E' stato sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica, al Policlinico di Palermo, il giovane che un paio di settimane addietro è stato aggredito e ferito con un bicchiere frantumatogli sul volto. L'aggressione, per la quale i carabinieri della compagnia di Agrigento hanno già denunciato due giovani: un diciassettenne e un diciannovenne, si è verificata in piazza Giglia a San Leone.

A mettersi in contatto con il Policlinico era stato il sindaco Franco Micciché che, dopo l'aggressione, era andato a fare visita al giovane e aveva notato, da medico, che la ferita al volto era decisamente gonfia e mal messa. L'intervento è servito per drenare la ferita e riparare il muscolo, oltre che per limitare la cicatrice facciale.