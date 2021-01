Avvocati tributaristi, rinnovato il consiglio direttivo: ecco gli eletti

L’assemblea della Camera degli avvocati tributaristi di Agrigento ha rinnovato - all'unanimità - il consiglio direttivo per il triennio 2021-2024. Confermato presidente Daniele Vitello. Del direttivo fanno parte Cristina Mancuso e Fabrizio Buscaglia. Nominato anche il Collegio dei revisori con Danila Sollazzo, Placida Falsone e Salvatore Lo Giudice e quello dei probiviri con Giuseppe Giardina, Michele Fanara e Davide Sprio.

"Mi auguro che il prossimo triennio - sono le parole del riconfermato alla presidenza Daniele Vitello - dopo aver superato questo brutto periodo, si possa ritornare a vivere in pieno l’impegno associativo, perché al di là dei ruoli ogni singolo associato è essenziale per il perseguimento del fine comune e perché un’associazione è fatta di contatti, scambi, affinità , intenti comuni che non possono esistere distanziati".